Un aereo è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. L’aereo era improvvisamente scomparso dai radar e solo dopo un’intensa attività di ricerca è stato individuato con il supporto di un elicottero dei Vigili del fuoco e di uno dell’Aeronautica Militare. A bordo si trovavano due persone, entrambe decedute nello schianto: il colonnello Simone Mettini, 48 anni, e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli.

Il velivolo coinvolto, un T-260B del 70° Stormo di Latina, era impegnato in una missione formativa. Come precisato in una nota ufficiale: l’aereo era “in volo nell’ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un’area nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso”.

A seguito dell’incidente, è stato cancellato il sorvolo delle Frecce Tricolori previsto a Milano per celebrare il centenario della presenza dell’Aeronautica Militare in città.

Le prime ricostruzioni

Secondo i primi rilievi, l’aereo, un SF-260 a elica in dotazione all’Accademia aeronautica, si sarebbe incendiato subito dopo l’impatto, avvenuto in una zona boschiva interna al territorio di Sabaudia, precisamente nei pressi di Cerasella, non lontano dalla Migliara 49.

I Vigili del fuoco hanno dovuto farsi strada tagliando diversi alberi per raggiungere il luogo dello schianto. Le indagini tecniche e le perizie sono già state avviate per accertare le cause della tragedia.

Il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Antonio Portolano, ha espresso a nome di tutte le forze armate il dolore per la perdita del colonnello Mettini e dell’allievo Nucheli: “Lo Stato maggiore della Difesa e tutte le forze armate si stringono con profonda commozione attorno alle famiglie del colonnello Simone Mettini, comandante del 70esimo stormo di Latina, e dell’allievo Lorenzo Nucheli, tragicamente scomparsi questa mattina in un incidente di volo. A nome mio e di tutto il personale, desidero estendere le più sentite condoglianze al capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare e a tutti i colleghi dell’Arma azzurra”.

Le reazioni delle istituzioni

La notizia ha suscitato immediato cordoglio ai massimi livelli dello Stato. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al capo di Stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano: “Ho appreso con profonda costernazione e sincera commozione del tragico incidente in cui hanno perso la vita due militari dell’Aeronautica Militare mentre erano impegnati in attività di volo nell’ambito di una missione addestrativa. In questa amara circostanza, la prego di far giungere ai familiari e alla Forza Armata i miei sentimenti di cordoglio, solidarietà e intensa partecipazione al dolore”.

Sulla stessa linea la premier Giorgia Meloni, che su X ha scritto: “Esprimo profondo cordoglio per l’incidente occorso a un velivolo dell’Aeronautica militare nei pressi del Parco nazionale del Circeo. La mia vicinanza e quella del governo alle famiglie delle vittime, all’Aeronautica militare e a tutta la Difesa”.

Non sono mancate le parole del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Sono profondamente addolorato per la scomparsa di due militari dell’Aeronautica militare rimasti coinvolti in un tragico incidente aereo questa mattina a Sabaudia. Ho espresso le condoglianze al generale Conserva e a tutta l’Arma azzurra. Un pensiero commosso ai familiari delle vittime”.

Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha dichiarato: “Ho appreso con sincero dolore la notizia del tragico incidente aereo avvenuto nei pressi del Parco nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia e nel quale hanno perso la vita due militari dell’Aeronautica. Alle loro famiglie, ai colleghi, al capo di Stato maggiore dell’Aeronautica e ai vertici della Difesa giungano le mie più sentite condoglianze e la vicinanza del Senato della Repubblica”.