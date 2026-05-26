Una serata che doveva concludersi come una normale cena al ristorante si è trasformata in un episodio che ha lasciato increduli titolari e clienti presenti. Un uomo, dopo aver ordinato una ricca cena a base di pesce dal valore complessivo di 145 euro, si è infatti allontanato senza saldare il conto, facendo perdere le proprie tracce.

L’episodio è avvenuto in un locale della costa abruzzese, dove il cliente aveva scelto di concedersi un menù particolarmente ricco, tra crudi di mare, portate di pesce fresco e bottiglie di vino. Nulla, durante la cena, avrebbe fatto sospettare ai ristoratori ciò che sarebbe accaduto di lì a poco. Il cliente si sarebbe mostrato tranquillo e perfettamente a proprio agio, consumando regolarmente tutte le portate ordinate prima di mettere in atto il gesto che ha sorpreso tutti.

Il momento della fuga

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe approfittato di un momento di distrazione del personale per alzarsi dal tavolo e lasciare il locale senza passare dalla cassa. Solo pochi minuti dopo, al momento di presentare il conto, i camerieri si sono accorti della sua assenza.

A quel punto è stato subito chiaro che non si trattava di una semplice dimenticanza. Le ricerche immediate nelle vicinanze non hanno dato alcun risultato, facendo scattare la segnalazione dell’accaduto. L’episodio ha inevitabilmente provocato rabbia e amarezza tra i gestori, costretti a subire un danno economico e un comportamento considerato profondamente irrispettoso.