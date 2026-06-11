Momenti di attenzione nei cieli italiani nel pomeriggio di martedì 9 giugno, quando un aereo privato proveniente dalla Germania ha improvvisamente perso i contatti radio con gli enti preposti al controllo del traffico aereo. La situazione ha richiesto l’attivazione delle procedure di sicurezza previste in questi casi.

Poco prima delle 18:30, due caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare sono decollati dalla base di Grosseto su ordine del Combined Air Operations Centre (Caoc) della Nato di Torrejón, in Spagna. L’operazione, definita tecnicamente “scramble”, prevede il decollo immediato di velivoli militari per verificare situazioni potenzialmente critiche nello spazio aereo.

L’identificazione del velivolo e il rientro dell’emergenza

L’Aeronautica Militare ha reso noto l’episodio il giorno successivo attraverso un comunicato ufficiale. Il velivolo coinvolto era un P-180 privato proveniente dalla Germania, per il quale era stata richiesta una verifica dopo l’interruzione delle comunicazioni radio.

I due Eurofighter hanno raggiunto l’aereo nell’area di Ancona, effettuando le procedure standard di identificazione visiva previste dai protocolli internazionali. Una volta accertata l’identità del velivolo, i piloti militari hanno verificato che le comunicazioni radio fossero state correttamente ripristinate.

Conclusa la missione e rientrato l’allarme, i caccia hanno fatto ritorno alla base del 4° Stormo di Grosseto. L’intervento si è quindi concluso senza ulteriori criticità, confermando l’efficienza del sistema di sorveglianza e difesa dello spazio aereo nazionale.