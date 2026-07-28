Si intensifica la battaglia giudiziaria tra l’imprenditore Leonardo Del Vecchio e l’ex compagna Sara Soldati per l’affidamento della loro figlia di un anno. Il Tribunale civile di Milano ha stabilito che la bambina dovrà essere riconsegnata alla madre entro le 18 di oggi, martedì 28 luglio. Il provvedimento arriva in attesa dell’udienza fissata per il prossimo 10 agosto nell’ambito del procedimento relativo all’ipotesi di sottrazione di minore.

Parallelamente, i legali dell’imprenditore hanno diffuso una nota nella quale respingono con decisione tutte le accuse rivolte al loro assistito, definendole “false diffamatorie e calunniose”. La difesa sostiene che tali contestazioni sarebbero state formulate con l’obiettivo di influenzare impropriamente la ricostruzione dei fatti davanti all’autorità giudiziaria e ha annunciato il deposito di un nuovo e consistente supplemento di querela, che si aggiunge all’azione legale già promossa nei confronti di Sara Soldati e della sua legale.

La posizione della difesa di Leonardo Del Vecchio

Nella nota diffusa dagli avvocati, la difesa afferma che l’intera vicenda sarebbe stata costruita attraverso “un sistematico e orchestrato susseguirsi di accuse gravissime, false, diffamatorie e calunniose”. Secondo i legali, tali dichiarazioni avrebbero avuto il preciso intento di alterare la percezione dei fatti da parte dei magistrati e di esercitare pressioni indebite nel contesto del contenzioso economico tra le parti.

Viene inoltre contestata la credibilità di una ex compagna dell’imprenditore, le cui dichiarazioni sarebbero state prese in considerazione dal Tribunale. La difesa sostiene infatti che tali affermazioni siano prive di riscontri oggettivi e ricorda che nei confronti della donna sarebbero già stati avviati procedimenti giudiziari per presunte condotte particolarmente gravi, tra cui l’appropriazione indebita di beni di rilevante valore.

Le accuse reciproche e il procedimento in corso

Secondo gli avvocati di Del Vecchio, tutte le iniziative giudiziarie avviate nei suoi confronti farebbero parte di una strategia finalizzata a ottenere vantaggi patrimoniali ritenuti ingiustificati, utilizzando la vicenda della figlia come strumento di pressione. Per questo motivo, la difesa ribadisce di aver già presentato querela per diffamazione e calunnia nei confronti di Sara Soldati e della sua legale, annunciando ulteriori iniziative nelle prossime ore.

Nei giorni scorsi, però, era stata proprio la modella e influencer a rivolgersi ai carabinieri di Porto Cervo, denunciando l’imprenditore per presunta violenza privata. Secondo la sua ricostruzione, le sarebbe stato consentito di trascorrere soltanto pochi minuti con la bambina. La versione dell’imprenditore è invece differente: secondo Del Vecchio, l’ex compagna, dopo essere stata accompagnata dalla figlia, avrebbe rifiutato di trasferirsi in un altro luogo ritenuto sicuro.