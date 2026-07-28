Ha tenuto alcuni beni dell’ex compagno, rifiutandosi di restituirglieli. Inoltre, avrebbe denunciato un furto degli stessi mai avvenuto, ma si sarebbe tradita provando a rivendere alcuni di quegli oggetti online. L’ex compagno l’ha scoperta e l’ha denunciata. Per questo la donna è stata condannata, in primo grado, a 2 anni e 3 mesi, oltre a pagare un risarcimento di 4mila euro e pagare le spese di lite. Il caso arriva da Trieste, come riporta il quotidiano Il Piccolo.

Protagonista della vicenda una donna di 36 anni, triestina, accusata di appropriazione indebita e simulazione di reato dal suo ex. Tutto risale a quattro anni fa: la coppia, che ha anche un figlio, si era lasciata ma alcuni dei beni dell’uomo (non preziosi) erano rimasti nella casa che avevano condiviso. Nel corso delle indagini era emerso che la donna aveva denunciato un furto con scasso nella cantina del suo appartamento e tra gli oggetti rubati ci sarebbero stati anche alcuni beni dell’uomo. Un paio di mesi dopo, la scoperta di un annuncio pubblicato dalla stessa donna su un sito di compravendita proprio di uno degli oggetti che lei aveva denunciato essere stato rubato.