Un vasto incendio è divampato nelle prime ore di oggi, mercoledì 28 luglio, all’interno della piattaforma ecologica di Novate Milanese, in provincia di Milano. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il materiale presente nell’impianto gestito da A2A, situato in via Fratelli Beltrami 54, generando una densa colonna di fumo nero visibile anche a diversi chilometri di distanza. L’allarme è scattato intorno alle 4.55 del mattino e sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Al momento le cause del rogo non sono ancora state accertate e i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’origine dell’incendio. Durante l’emergenza è rimasto lievemente ustionato un uomo di 54 anni, ritenuto il custode dell’impianto, trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda.

Arpa monitora l’aria, resta alta l’attenzione

Per verificare l’eventuale impatto ambientale dell’incendio, sul luogo dell’intervento sono arrivati anche i tecnici del dipartimento di Milano di Arpa Lombardia. Nelle prossime ore saranno installati appositi campionatori per analizzare la qualità dell’aria e individuare le sostanze sprigionate dalla combustione. L’episodio riporta alla memoria un altro grave incendio avvenuto lo scorso 8 luglio nel deposito della Bartolini, in via Don Minzoni, nella zona Bovisa di Milano. In quel caso, secondo gli accertamenti finora svolti, il rogo sarebbe stato provocato dalla deflagrazione di un pacco contenente una batteria al litio. Anche per l’incendio di Novate Milanese gli investigatori attendono gli esiti dei rilievi tecnici per chiarire con precisione la dinamica e le cause dell’accaduto.