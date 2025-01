Agenda 2025. Eventi e personaggi in copertina. Mese per mese. Non programmabile, purtroppo, la pace in Ucraina e Medioriente; ma i negoziati in corso lasciano aperti spiragli per speranza. Ecco gli eventi già programmati.

GENNAIO – Il 20 si insedia alla Casa Bianca Donald Trump, il 47esimo presidente USA. E dall’inizio del mese mezzo mondo parla del Giubileo.

FEBBRAIO – Elezioni anticipate in Germania; a Los Angeles va in scena l’edizione n.67 dei Grammy Awards alle migliori canzoni, registrazioni, artisti e composizioni. Due soli italiani hanno finora vinto la prestigiosa statuetta: Pilade negli anni Ottanta e Laura Pausini.

MARZO – il 3 va in scena la “Notte degli Oscar” al Dolby Theatre di Hollywood. Diretta tv in oltre 200 Paesi. Presenta Conan O’Brian, 61 anni, comico, conduttore di talk show per 28 anni. Nella storia degli Oscar, l’Italia ha ricevuto 30 candidature e ha vinto 14 statuette. Il record spetta a Federico Fellini (5), seguito da Vittorio De Sica (4).

APRILE – Due segnalazioni importanti: dal 2 per entrare nel Regno Unito c’è l’obbligo di visto elettronico; il 13 inizia ad Osaka (Giappone) l’Expo 2025; durerà 6 mesi. Il padiglione Italia è stato disegnato dall’archistar Mario Cucinella, già al fianco di Renzo Piano negli studi di Genova e Parigi.

MAGGIO – Il 9 parte dall’Albania il Giro d’Italia. Il 13 a Basilea (Svizzera) inizia l’edizione n.69 dell’Eurovision Song Contest , il concorso canoro che quest’anno ospita artisti di 38 Paesi. Tre gli italiani che l’hanno vinto: Gigliola Cinquetti (1964), Toto Cotugno (1990) e i Maneskin (2021). Il 18 il Gp dell’Emilia Romagna a Imola.

GIUGNO – Tre appuntamenti sportivi imperdibili: la Coppa del mondo per club negli Stati Uniti (inizia il 15), il Gp d’Italia al Mugello (22) e il grande tennis a Wimbledon (dal 30).

LUGLIO – Il 10-11 si svolgerà a Roma la “Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina”; parteciperanno organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie, imprese. Dal 5 al 27 c’è il Tour de France in Mondovisione.

AGOSTO – Due eventi sportivi (Vuelta di Spagna e i Mondiali di volley femminile in Thailandia) e uno culturale di sommo spessore: al Lido di Venezia va in scena l’edizione n.86 della Mostra Internazionale d’arte cinematografica.

SETTEMBRE – Mese di grandi appuntamenti sportivi : Mondiali di ciclismo su strada, Mondiali maschili di volley e a Tokyo i Campionati del Mondo di atletica. Secondo diverse previsioni la Bce taglierà il costo del denaro di 25 punti base portando il tasso di riferimento dal 3% all’1,5%.

OTTOBRE – Elezioni federali in Canada ma il governo di Trudeau potrebbe cadere prima. E poi due eventi sportivi di grande importanza e fascino: Giro di Lombardia (11), e l’inizio negli USA della NBA (lega di pallacanestro professionistica del Nord America), il campionato di basket maschile più importante del mondo (dal 13).

NOVEMBRE – Il mese parte in Brasile (1) con l’attesa “Cop 30”che si svolgerà a Belem, cuore della Amazzonia. Si discuterà del clima nella speranza di invertire la rotta della azione globale per fronteggiare l’emergenza climatica. Si dovranno aggiornare gli attuali impegni al 2030, rivedere gli Accordi di Parigi. Purtroppo il percorso negoziale verso Belem è molto accidentato. Lo sport ha in agenda due chicche: la finale del campionato MotoGP (16) e le fasi finali della Coppa Davis.

DICEMBRE – Chiude ad Abu Dhabi il Mondiale di Formula Uno. In Italia si fa il Tour dei mercatini di Natale: Gubbio, Ancona, Montepulciano, Arezzo, Pescara, Greccio, Roma, Bolzano. Tutti molto seducenti. Nel centro storico di Napoli una via intera è dedicata ai presepi: via San Gregorio Armeno. La si può percorrere solo a piedi. Siamo in zona a traffico limitato. Turisticamente ha una celebrità internazionale, ampiamente meritata. Obiettivo 2025? Battere il record di visitatori del 2024 (un milione).