Un 34enne di New York ha perso quattro dita per difendere il suo cane da un maniaco armato di machete che ha aggredito l’animale in strada. L’uomo stava portando a spasso il suo pitbull di tre anni, Chanel, nel Bronx, quando l’aggressore si è avvicinato a loro. Nel momento in cui il cane si è avvicinato a un altro cane, è scattata l’aggressione senza un motivo preciso.

“Era tipo, ‘Ehi, prendi il tuo cane. Gli sto per tagliare la testa”, ha ricordato il padrone di Chanel. “E poi il tizio mi ha semplicemente colpito con il coltello senza apparente motivo. Ricordo di aver alzato la mano e di aver detto “No! No!”. Anche se il gesto di difendere il suo amico a quattro zampe gli è costato quattro dita, il 34enne non ha dubbi: “Lo rifarei”.

Per ora i medici sono riusciti a recuperare e riattaccare tre delle sue dita mancanti, ma un altro dito si è perso per strada. “Hanno praticamente messo l’indice come dito medio e il medio come dito anulare”, ha detto l’uomo. “Quindi mi manca solo l’indice. Non sono riusciti a trovare l’anulare”. La polizia sta ancora cercando l’autore dell’aggressione. “Nel Bronx con le telecamere non riescono a rintracciarlo? Perché le mie dita sono mancanti e per me questo è un problema. Questo mi influenzerà per il resto della mia vita”, si chiede il padrone del cane.