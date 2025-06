Tra le notizie che arrivano dal mondo ci spostiamo dagli Stati Uniti alla Cina. Come ogni giorno, vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo dagli Usa con le parole del governatore della California, Gavin Newsom, che ha criticato le politiche migratorie dell’amministrazione Usa, mentre a Los Angeles è scattato il coprifuoco e proseguono gli arresti dei manifestanti. La democrazia è “sotto attacco davanti ai nostri occhi”, ha detto il politico, che ha aggiunto come Donald Trump stia “devastando il progetto storico dei nostri padri fondatori”. Il presidente degli Stati Uniti “sta organizzando una retata militare in tutta Los Angeles”, ha affermato Newsom.

Restiamo negli Stati Uniti per una notizia che indirettamente riguarda l’Italia. “I migranti irregolari italiani che si trovano negli Usa non dovrebbero essere portati nel carcere di Guantanamo perché l’Italia ha già comunicato all’amministrazione che è pronta a “riprenderli”: lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, a Rtl. “Le prime informazioni che vengono dal Dipartimento per la Sicurezza nazionale ci dicono che Guantanamo verrebbe utilizzata per i clandestini di Stati che non accettano i rimpatri”, ha affermato Tajani. Ma l’Italia “ha già detto all’amministrazione americana tempo fa che era disposta a riprendere gli irregolari nel pieno rispetto dei loro diritti individuali”.

Spostiamoci in Africa, dove il “Convoglio della Resistenza” (al-Soumoud), partito due giorni fa da Tunisi, una volta raggiunta Zuara, a 50 km da Tripoli, ha fatto sosta nella notte nel campo di Joud Daïm, prima di ripartire alla volta della capitale libica. Lo ha annunciato il “Coordinamento congiunto per la Palestina” promotore dell’iniziativa che si propone di raggiungere la Striscia di Gaza via terra attraverso Libia ed Egitto, nel contesto della “Global March to Gaza”, una mobilitazione internazionale che coinvolge attivisti da oltre 30 paesi, tra cui l’Italia, per chiedere la fine dell’assedio israeliano e l’apertura di corridoi umanitari.

Passando al Medio Oriente, l’esercito di Israele ha fatto ingresso in territorio libanese con decine di soldati israeliani e di bulldozer, venendo meno all’accordo sul cessate il fuoco di novembre scorso, con cui si sono sospese le ostilità tra i due paesi. Come riferisce l’agenzia di notizie governativa libanese Nna, più di 50 militari nemici sono penetrati in territorio libanesi nel distretto di Blida, nel settore centrale della linea di demarcazione tra Israele e Libano. I militari hanno accompagnato l’ingresso di almeno due bulldozer che hanno cominciato a sradicare alberi e boscaglia e a procedere con lavori di terrazzamento del terreno.

Concludiamo con una notizia che riguarda Stati Uniti e Cina. I due Paesi sembrano aver trovato l’accordo su “un quadro generale” nell’ambito dei colloqui sui dazi che si sono svolti in questi giorni a Londra. Il viceministro del Commercio cinese Li Chenggang ha dichiarato ai giornalisti nella capitale britannica che i team negoziali di Pechino e Washington hanno concordato un quadro generale per il commercio, dopo due giorni di colloqui sulla scia della chiamata tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping. “Le due parti hanno, in linea di principio, raggiunto un quadro di riferimento per l’attuazione di quanto concordato dai due capi di Stato durante la telefonata del 5 giugno e del consenso raggiunto durante l’incontro di Ginevra”, ha detto Li.