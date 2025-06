La musica piange la scomparsa di Brian Wilson, leggendario fondatore dei Beach Boys, che si è spento all’età di 82 anni. L’annuncio è stato dato dalla sua famiglia attraverso un messaggio toccante: “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare che il nostro amato padre, Brian Wilson, è venuto a mancare”. I familiari hanno espresso il loro sgomento per la perdita, chiedendo rispetto e riservatezza in questo momento di profondo dolore, che condividono con i milioni di fan in tutto il mondo. Il comunicato si conclude con le parole “Love & Mercy”, una sintesi perfetta della filosofia umana e artistica di Wilson, che ha sempre predicato amore, empatia e compassione attraverso la sua musica.

Brian Wilson, genio creativo dietro capolavori come Pet Sounds, conviveva da tempo con un disturbo neurocognitivo simile alla demenza, reso noto pubblicamente nei primi mesi del 2024. La sua morte rappresenta la fine di una delle storie più complesse e brillanti del panorama musicale del Novecento, fatta di successi straordinari, fragilità personali e ispirazione senza tempo.