Pedro Luis Ortega, un ragazzo californiano di 26 anni, è morto dopo essere stato sbranato dai suoi tre cani di razza pitbullin un parco pubblico. La tragedia è avvenuta a San Diego, nel Mesa Viking Neighborhood Park, intorno alle 12 ora locale di venerdì 13 dicembre.

Secondo quanto raccontato dalla polizia locale, Ortega è stato morso ripetutamente dai suoi tre pitbull. Anche una seconda persona, che era presente e che ha cercato di intervenire, ha riportato gravi ferite provocate da morsi.

Tutti e due sono stati portati in ospedale. Qui Ortega è morto, mentre l’altra persona è stata ricoverata per le ferite ma non è in pericolo di vita. Con il 26enne c’era anche un bambino che, come raccontato da Fox 8 News, è fortunatamente rimasto illeso.

Diverse altre persone, prima dell’arrivo della Polizia, hanno assistito alla scena ed hanno cercato di fermare l’attacco con delle pale e una mazza da golf. La Polizia chiamata ad intervenire a seguito dell’aggressione ha colpito i cani con il taser facendoli scappare.

L’organizzazione non-profit Humane Society si occupa della protezione degli animali. Come ha raccontato la loro portavoce Nina Thompson, l’organizzazione ha aiutato la cattura degli animali. A Nbc 7 San Diego, la Thompson ha raccontato: “I nostri addetti arrivati sul posto hanno localizzato due dei cani e hanno poi sequestrato un terzo cane che si trovava all’interno di un’auto.”

I tre pitbull, sabato 14 dicembre, sono stati soppressi. I loro resti sono stati sottoposti a dei test per verificare se avessero o meno la rabbia.

Le indagini su cosa sia accaduto esattamente sono ancora in corso. Sul luogo c’erano diversi testimoni. Uno di loro, Paul Ngo, ha raccontato ancora alla Nbc: “Ho visto una persona correre in giro con tre cani. Ho notato che ripeteva costantemente la frase ‘Ehi, sii gentile, sii gentile.'”