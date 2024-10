Aggressioni a medici e personale sanitario, cosa prevede il nuovo decreto: dall’arresto in flagranza differita alle maxi-multe

Il decreto-legge 1 ottobre 2024, n. 137, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rappresenta un importante passo del governo italiano per affrontare il crescente problema delle aggressioni nei confronti del personale sanitario e dei danneggiamenti alle strutture sanitarie. Approvato in Consiglio dei Ministri il 27 settembre, questo provvedimento introduce misure urgenti per proteggere medici, infermieri e tutto il personale socio-sanitario, garantendo pene più severe e nuove procedure per affrontare la violenza in ambito sanitario.

Motivazioni alla base del decreto

Il decreto nasce dalla necessità di contrastare l’aumento degli episodi di violenza nel settore sanitario. Negli ultimi anni, le aggressioni nei pronto soccorso, negli ospedali e nelle cliniche sono diventate sempre più frequenti, creando un clima di insicurezza per gli operatori sanitari. Le nuove sanzioni mirano a punire comportamenti aggressivi e a prevenire ulteriori incidenti.

Misure e sanzioni previste

Il decreto prevede pene severissime per chi aggredisce o minaccia il personale sanitario, con una reclusione che va da uno a cinque anni e multe fino a 10.000 euro. Inoltre, è prevista un’arresto obbligatorio in flagranza per coloro che vengono colti sul fatto durante tali aggressioni. Questa protezione si estende non solo a medici e infermieri, ma anche a tutti i professionisti socio-sanitari e agli ausiliari.

Il decreto affronta anche il danneggiamento di beni destinati all’assistenza sanitaria, prevedendo pene simili e inasprite se il reato è commesso da più persone. Queste misure intendono disincentivare comportamenti distruttivi, soprattutto in contesti di disordini o proteste.

Arresto in flagranza differita

Una delle innovazioni più significative è l’introduzione dell’arresto in flagranza differita. Questa misura consente alle forze dell’ordine di intervenire anche se l’arresto immediato non è possibile per motivi di sicurezza. Le prove video-fotografiche o digitali possono giustificare un arresto fino a 48 ore dopo il reato, garantendo così che le forze dell’ordine possano agire senza mettere in pericolo il personale o disturbare le operazioni sanitarie.

Protezione estesa al personale socio-sanitario

Il decreto non si limita a tutelare solo i medici e gli infermieri, ma estende la protezione a tutto il personale socio-sanitario, compresi gli ausiliari. Questo riconoscimento è fondamentale, poiché la violenza non colpisce solo i professionisti medici, ma anche gli operatori di supporto che sono essenziali per il funzionamento delle strutture sanitarie.