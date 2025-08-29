Un uomo di 35 anni, Alfonso Cesarano, già noto alle forze dell’ordine, è stato freddato a Gragnano, in provincia di Napoli. L’agguato è avvenuto in via Cappella della Guardia, dove la vittima è stata colpita da cinque colpi d’arma da fuoco. Sul luogo del delitto sono immediatamente giunti i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e gli uomini del nucleo investigativo di Torre Annunziata, che hanno avviato i rilievi e raccolto i primi elementi utili alle indagini. I militari stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’omicidio e capire se si tratti di un regolamento di conti.