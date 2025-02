Un agricoltore di 65 anni è morto dissanguato nelle campagne tra Sava e Francavilla Fontana, in Puglia, dopo essersi tagliato l’arteria femorale con una motosega che stava usando per potare degli ulivi. Inutile l’intervento del 118, chiamato dal figlio che era con lui nei campi e che ha visto il padre morire. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che dopo i rilievi e la certificazione di morte accidentale, su disposizione del magistrato di turno, hanno liberato la salma e l’hanno riconsegnata ai familiari per il funerale.

Il commento del segretario generale della Uila-Uil di Taranto

“L’ennesimo incidente mortale, in questo caso di un agricoltore, aumenta l’inaccettabile conto delle vittime sul lavoro e ci riporta alla necessità improrogabile di porre in essere tutte le azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo di zero morti sul lavoro”. Queste le parole di Antonio Trenta, segretario generale della Uila-Uil di Taranto.

Il sindacalista manifesta “solidarietà e vicinanza alla famiglia dell’agricoltore”. “Il dolore di questa ennesima morte – prosegue – ci porta a ribadire con ancora più forza l’impegno di portare avanti la prevenzione, la formazione e le politiche di contrasto all’elusione delle misure sulla sicurezza che devono rappresentare la risposta minima all’ennesima vittima sul lavoro”.