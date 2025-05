Alberto Trentini ha chiamato stanotte la famiglia dal carcere di Caracas dove è detenuto da sei mesi. Il 46enne ha riferito di essere in buone condizioni e di ricevere le cure mediche necessarie. La conferma della telefonata è arrivata da fonti governative italiane ed è stata ribadita anche dall’avvocata della famiglia Alessandra Ballerini.

Il cooperante è stato arrestato in Venezuela il 15 novembre, 181 giorni fa. La telefonata rappresenta un enorme sollievo per familiari e amici, che da tempo non avevano sue notizie. Trentini è detenuto in regime di isolamento senza accuse formali: la chiamata apre ora uno spiraglio su una possibile liberazione in un contesto segnato dalla cosiddetta “diplomazia degli ostaggi”, la strategia con cui il Venezuela mira a ottenere concessioni e trattamenti favorevoli dai governi stranieri. Dieci giorni fa, grazie alla mediazione del governo italiano, è stato liberato l’imprenditore italo-venezuelano Alfredo Schiavo, ora rientrato a Roma da Caracas.