Alla vista dei carabinieri scappa a bordo di uno scooter rubato: 17enne si schianta e muore

Un tragico incidente ha sconvolto Roma nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre, quando un ragazzo di 17 anni ha perso la vita schiantandosi contro un muro mentre guidava, senza casco, uno scooter. L’incidente è avvenuto lungo via Riva Ostiense, una strada situata nella zona sud della capitale. Il giovane, incensurato, si trovava in compagnia di un coetaneo al momento del sinistro. Poco dopo l’incidente, è emerso che lo scooter su cui viaggiava era stato rubato.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava su uno scooter SH 125 insieme a un amico. I due avevano attirato l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri della stazione Garbatella, che si trovava nelle vicinanze. I militari, notando i giovani, hanno fatto inversione di marcia per avvicinarsi. Uno dei ragazzi si è allontanato a piedi nella vegetazione abbandonando il casco, mentre l’altro è partito a velocità sostenuta. Poco più avanti, lo hanno ritrovato a terra, con uno dei ragazzi sbalzato dalla sella, in condizioni critiche.

Le indagini in corso: chiarimenti sullo scooter

Dopo l’incidente, è stato accertato che lo scooter su cui viaggiava il 17enne era stato rubato. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dagli avvocati della famiglia, Francesco Antonio Poggio e Antonio Nucera, il giovane non era a conoscenza della provenienza illecita del veicolo. “Il mezzo di trasporto è stato ceduto alla giovane vittima da una persona non identificata”, hanno chiarito in una nota. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e verificare ulteriori dettagli sulla provenienza dello scooter.

Il 17enne, soccorso in codice rosso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma, dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale dell’VIII Gruppo Tintoretto, insieme ai carabinieri, hanno effettuato i rilievi scientifici sul luogo dell’incidente e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire meglio la sequenza degli eventi. Lo scooter è stato posto sotto sequestro.