Il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe, coordinato dal Dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio, ha diffuso un avviso urgente rivolto ai centri collaborativi su tutto il territorio nazionale. L’allarme riguarda un grave episodio verificatosi nei giorni scorsi e collegato al consumo di prodotti commercializzati come cannabis a basso contenuto di Thc, la cosiddetta cannabis “light”.

Secondo quanto pubblicato sul sito ufficiale del governo, alcuni di questi prodotti conterrebbero in realtà un cannabinoide sintetico estremamente pericoloso, denominato Mdmb-pinaca, capace di provocare effetti molto più gravi rispetto a quelli comunemente associati alla cannabis tradizionale.

I rischi del Mdmb-pinaca e il monitoraggio

Il Mdmb-pinaca è una sostanza dalla potenza nettamente superiore al Thc e può causare effetti imprevedibili e potenzialmente letali, come confusione mentale, allucinazioni, vomito, perdita di coscienza e sedazione profonda. In Europa sono già stati registrati casi di intossicazioni gravi e mortali e, di recente, anche un decesso per suicidio in Italia è stato collegato al consumo di prodotti contenenti questa sostanza.

Il dipartimento sottolinea che il Mdmb-pinaca può trovarsi in infiorescenze, resine o altri derivati venduti come cannabis “light” e che non è possibile individuarlo a semplice vista. Il sistema di allerta continua a monitorare la situazione e, in caso di sospetta intossicazione, è attivo 24 ore su 24 il Centro antiveleni di Pavia.