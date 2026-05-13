Oltre 1.700 persone sono state poste in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux, in Francia, dopo la morte di un passeggero novantenne e il sospetto di un focolaio gastrointestinale. A confermarlo sono state le autorità sanitarie francesi, che hanno avviato controlli immediati per verificare l’origine dei sintomi registrati tra i viaggiatori.

Sulla nave si trovavano 1.233 passeggeri, in prevalenza britannici e irlandesi, oltre a 514 membri dell’equipaggio. Circa cinquanta persone hanno accusato sintomi gastrointestinali come vomito e diarrea durante il viaggio.

La nave della compagnia Ambassador Cruise Line era partita dalle isole Shetland il 6 maggio e aveva fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di raggiungere Bordeaux. Successivamente era previsto il ritorno in Spagna.

I controlli sanitari e i test sul norovirus

Le autorità sanitarie hanno immediatamente avviato accertamenti per verificare l’eventuale presenza di norovirus, uno dei virus gastrointestinali più diffusi sulle navi da crociera. I primi test effettuati a bordo avrebbero escluso il contagio, ma ulteriori analisi sono ancora in corso presso l’Ospedale Universitario di Bordeaux.

Gli esperti non escludono però l’ipotesi di un’intossicazione alimentare come possibile causa dei malori registrati tra i passeggeri. Le autorità hanno inoltre precisato che non esisterebbe alcun collegamento con l’hantavirus, responsabile recentemente della morte di tre passeggeri sulla nave Mv Hondius. Secondo quanto riferito, il picco dei sintomi si sarebbe verificato l’11 maggio mentre la nave si trovava al largo di Brest.

La situazione a Bordeaux e le indagini in corso

Nonostante la quarantena a bordo, la nave risultava regolarmente attraccata nel centro di Bordeaux senza particolari misure di sicurezza predisposte a terra. Diversi passeggeri sono stati visti sul ponte mentre scattavano fotografie della città francese. La vittima, un uomo di 90 anni, sarebbe morta prima dell’arrivo della nave nel porto di Brest. Al momento non è ancora stato chiarito se il decesso sia direttamente collegato al focolaio gastrointestinale.

Le autorità sanitarie francesi proseguono intanto le indagini epidemiologiche per individuare con precisione l’origine dei sintomi e verificare eventuali rischi per gli altri passeggeri e per l’equipaggio della nave.