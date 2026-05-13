Roma Bar Show Awards 2026: via alle candidature per i migliori cocktail bar d’Italia
Sono ufficialmente aperte le candidature per la nuova edizione dei Roma Bar Show Awards, il più prestigioso riconoscimento dedicato alla bar industry italiana. Giunti alla quarta edizione, gli Awards tornano a Roma in occasione del Roma Bar Show, in programma il 14 e 15 settembre alla Nuvola dell’Eur, pronti a celebrare i protagonisti che stanno ridefinendo l’ospitalità e la cocktail culture del nostro Paese. C’è tempo fino al 30 giugno per iscriversi gratuitamente e concorrere al premio che valorizza eccellenza, innovazione e italian lifestyle.
Nati per volontà degli organizzatori di Roma Bar Show, gli Awards sono stati concepiti con l’obiettivo di celebrare l’ospitalità italiana e premiare quei professionisti e quei locali che si distinguono per qualità del servizio, creatività e capacità di influenzare la cocktail culture nazionale.
Anche per questa edizione, una commissione composta da rinomati bartender, proprietari di bar, formatori e giornalisti provenienti da tutto il mondo sarà incaricata di selezionare i migliori talenti del Bel Paese, valorizzando il Made in Italy nel settore.
Un omaggio all’ospitalità italiana declinata in otto categorie: Best Italian Cocktail Bar, Best Italian Bartender, Best Italian New Cocktail Bar, Best Italian Hotel Bar, Best Italian Food Program Bar, Best Italian Social Media Presence, Best Caffè & Bar Storici e la nuova categoria Best Italian Essence Bar, dedicata ai cocktail bar che valorizzano le materie prime italiane, con un’attenzione particolare ai prodotti locali, al km 0 e al legame con il territorio.
«I Roma Bar Show Awards rappresentano oggi un punto di riferimento imprescindibile per l’intero settore – commenta il Ceo di Roma Bar Show, Andrea Fofi – Roma Bar Show crede fortemente in questo riconoscimento: non solo perché celebra i migliori interpreti dell’ospitalità italiana, ma perché sentiamo di dover contribuire a promuovere e sostenere l’internazionalizzazione delle eccellenze del nostro Paese, valorizzarne la cultura del bere sempre più consapevole, affinché sia riconosciuta a livello mondiale».
Ma come funziona? I bar e i bartender sono invitati a presentare gratuitamente la propria candidatura: le autocandidature sono accettate e incoraggiate. La possibilità di vittoria non dipende dal numero di candidature presentate, ma esclusivamente dalla qualità del progetto e dagli standard dimostrati. Per partecipare è sufficiente consultare i requisiti richiesti e compilare l’apposito modulo online, raccontando la propria filosofia e motivando la candidatura secondo i criteri indicati per ciascuna categoria. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte e sarà possibile inviare la propria richiesta di partecipazione fino alle 23:59 (CET) del 30 giugno 2026.