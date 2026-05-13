Una scoperta paleontologica senza precedenti è avvenuta a Mèze, nel sud della Francia, dove sono state ritrovate oltre 100 uova di dinosauro rimaste sepolte per circa 70 milioni di anni.

Il ritrovamento è stato effettuato durante gli scavi condotti da Alain Cabot, fondatore e direttore del parco-museo dei dinosauri della zona. Gli studiosi hanno parlato di una scoperta eccezionale sia per il numero di reperti trovati sia per lo straordinario stato di conservazione delle uova. “Sono abituato a imbattermi in covate di quattro, cinque, sei… a volte un massimo di dieci uova, ma cento, non ne ho mai viste!”, ha raccontato il ricercatore dopo il ritrovamento.

Le ipotesi sui dinosauri che le hanno deposte

Le uova rinvenute hanno dimensioni simili alla circonferenza di un pallone da calcio e potrebbero appartenere a un branco di tetanosauri, grandi dinosauri quadrupedi che potevano raggiungere anche i 12 metri di lunghezza.

Gli esperti invitano però alla prudenza. Al momento, infatti, all’interno dei gusci non sarebbero stati trovati embrioni fossili in grado di confermare con certezza la specie a cui appartenevano.