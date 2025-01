Grave incidente in una fattoria didattica a Giugliano in provincia di Napoli. Un allevatore di 62 anni è stato preso a testate da un vitello ed ha perso la vita malgrado l’intervento immediato del 118. A trovarlo, gravemente ferito, sono stati alcuni suoi familiari che hanno subito dato l’allarme. Al momento dell’incidente la vittima era sola nella fattoria didattica che ospita tra l’altro le visite delle scolaresche.

I soccorsi sono giunti in breve tempo ma, nonostante i tentativi di rianimazione cardiopolmonare andati avanti per 40 minuti, per l’allevatore non c’è stato niente da fare. Al primo esame, il 62enne presentava gravi lesioni alla cassa toracica provocate con tutta probabilità ad una testata dell’animale. I sanitari, alla fine hanno dovuto arrendersi e al medico presente non è rimasto altro da fare che dichiarare il decesso.