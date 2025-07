Il Consolato italiano a Miami ha ottenuto il trasferimento di due cittadini italiani, Fernando Eduardo Artese e Gaetano Cateno Mirabella Costa, dal centro di detenzione soprannominato “Alligator Alcatraz” al centro federale ICE di Krome, in Florida. La notizia è stata confermata dalla Farnesina, che ha anche precisato come le famiglie dei due connazionali siano state prontamente informate degli sviluppi. Le famiglie hanno già provveduto a depositare fondi sui rispettivi “detainee account”, una sorta di conto prepagato che consente ai detenuti di effettuare acquisti autorizzati, incluso l’eventuale acquisto di un biglietto aereo per il rimpatrio, se approvato dalle autorità statunitensi.

Secondo fonti diplomatiche, Fernando Eduardo Artese potrebbe fare ritorno in Italia a breve, mentre la situazione di Gaetano Mirabella Costa è più complessa: dovrà comparire davanti a un giudice americano che deciderà sul suo destino, valutando i reati contestati. Intanto, a uno dei due italiani, che si trovava con il passaporto scaduto, è stato rilasciato un nuovo documento provvisorio, riconosciuto dalle autorità della Florida. Questo passaporto temporaneo potrebbe accelerare le pratiche di espulsione e il conseguente rientro in patria.