Nella notte scorsa, la regione di Valencia ha subito una tragedia: almeno 51 persone sono morte a causa delle intense piogge provocate dalla depressione atmosferica nota come Dana, che da 48 ore si abbatte sulla Spagna. Il bilancio delle vittime è stato confermato dal Centro di Coordinamento Operativo Integrato del Ministero dell’Interno spagnolo ed è ancora provvisorio. Tra le vittime ci sono anche bambini e neonati, mentre molte altre persone risultano disperse a causa delle inondazioni che hanno isolato diverse località. La Farnesina ha comunicato che attualmente non risultano cittadini italiani tra le vittime e che il ministro degli Esteri Antonio Tajani sta seguendo la situazione con grande attenzione, invitando chiunque avesse bisogno a contattare l’unità di crisi.

Situazione critica e soccorsi

Decine di persone hanno trascorso la notte in situazioni disperate: molte sono rimaste bloccate in auto, sui tetti dei negozi o intrappolate nei loro veicoli in attesa di soccorso. Le piogge hanno colpito in particolare l’area interna della provincia di Valencia, causando gravi danni e disagi. Il servizio ferroviario tra Madrid e Valencia è stato interrotto e decine di voli sono stati cancellati o rinviati. Scuole e università sono rimaste chiuse. Il presidente della regione, Carlos Mazón, ha descritto la situazione come “senza precedenti”, mentre il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha convocato un comitato di crisi per monitorare l’emergenza e ha esortato i cittadini a usare cautela e a evitare viaggi non necessari.

I Comuni colpiti

Tutti gli accessi alla zona sud di Valencia sono stati interrotti. Municipi come Massanassa, Alfafar e Sedavì, insieme a comuni come La Torre e Horno de Alcedo, hanno subito forti danni a causa delle inondazioni. Nella regione di Castilla-La Mancha, sei persone risultano disperse, e una donna di 88 anni è stata ritrovata senza vita nella propria abitazione.

Le operazioni di emergenza

In risposta alla crisi, i governi delle regioni di Murcia e Aragona hanno offerto mezzi e supporto alle autorità valenciane per la ricerca dei dispersi. “Tutto il nostro supporto va alle città colpite e a coloro che lavorano incessantemente per soccorrere le vittime”, ha dichiarato Fernando López Miras, governatore della regione di Murcia. Inoltre, il Ministero della Difesa ha schierato 1.034 militari dell’unità di emergenza per assistere nelle operazioni di soccorso.

Un testimone salvato nella zona di Petxina, un quartiere di Valencia, ha descritto l’intensità dell’acqua: “La velocità era incredibile; si è aperto persino un burrone.” Anche il sindaco di Utiel, Ricardo Gabaldon, ha raccontato momenti di terrore: “Eravamo intrappolati come topi; le auto e i cassonetti sono stati trascinati via dalla corrente, e l’acqua ha raggiunto i tre metri.”

Previsioni meteo e conseguenze

Le autorità meteorologiche hanno previsto nuove perturbazioni anche per oggi, con l’Agenzia Meteorologica Nazionale (Aemet) che ha emesso un’allerta rossa per la regione di Valencia e un livello di allerta alto in alcune aree dell’Andalusia. La compagnia elettrica Iberdrola ha riferito che almeno 38.000 persone sono rimaste senza energia elettrica, mentre le operazioni per ripristinare i servizi sono in corso.

Cos’è la Dana

La Dana, acronimo di “Depressione Isolata nei Livelli Alti”, è un fenomeno atmosferico temuto in Spagna, specialmente nelle regioni affacciate sul Mediterraneo. Sebbene negli ultimi anni si siano verificati vari episodi di Dana, il governo spagnolo ha dichiarato che questa è la più grave del secolo, paragonabile a quella del 1982, conosciuta come “Pantanada de Tous”, e a quella del 1987. Le testimonianze sui social media raccontano storie di paura e difficoltà, evidenziando un’emergenza che ha colpito profondamente la comunità. Le speranze sono riposte nei soccorsi e nell’assistenza alle vittime, mentre la situazione rimane critica.