La notizia del giorno è la liberazione di Giovanni Brusca, il “boia di Capaci” e capomafia responsabile dell’attentato del 23 maggio 1992 in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. A fine maggio sono infatti trascorsi i 4 anni di libertà vigilata impostigli dalla magistratura di sorveglianza, ultimo debito con la giustizia del boss di San Giuseppe Jato. Fu lui ad azionare il telecomando che innescò l’esplosivo della strage di Capaci.

Da spillare in prima pagina anche la posizione dei partiti in vista dei cinque referendum (8 e 9 giugno) riguardo ai temi della cittadinanza, del lavoro e della sicurezza. Nel campo del centrodestra la linea è apparsa compatta: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno deciso di schierarsi per l’astensione. Diversa, invece, è la posizione di Noi Moderati di Maurizio Lupi, che ha dichiarato apertamente di votare No a tutti i quesiti. L’Alleanza Verdi-Sinistra ha optato per un convinto Sì su tutti e cinque i referendum, così come il Partito Democratico, favorevole al Sì su tutti i quesiti ma con alcune eccezioni interne.

Poi la cronaca, con l’incendio che ha devastato un appartamento in viale Abruzzi 64, a Milano. Sueli Leal Barbosa, una donna di 48 anni, si è lanciata dalla finestra al quarto piano nel disperato tentativo di sfuggire alle fiamme. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli, ma è deceduta poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate.

Ancora cronaca, con la notizia della morte di Maria Denisa Adas Paun, escort 30enne di origini romene scomparsa a Prato tra il 15 e il 16 maggio. Il suo corpo è stato ritrovato in una zona rurale vicino Montecatini Alto, ma secondo le indagini potrebbe essere stata uccisa altrove e trasportata in una valigia trovata nei pressi. La procura di Prato ha fermato un uomo, accusato di omicidio volontario e soppressione di cadavere. L’uomo ha poi confessato di aver ucciso Maria Denisa perché lei lo ricattava. Il killer, reo confesso, ha poi confessato in un secondo interrogatorio di aver ucciso un’altra donna, circa un anno fa. Si tratta di una prostituta scomparsa ad agosto 2024 a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che si è introdotto nella tenuta privata di Trump per chiedere in sposa la nipote del presidente.

Ecco le notizie del giorno:

È tornato libero Giovanni Brusca, azionò il telecomando della strage di Capaci

Referendum 8-9 giugno, come voteranno i partiti

Incendio in casa, donna muore a Milano. La lite con il marito e la porta chiusa dall’esterno

È stato uccisa Maria Denisa Adas, il suo corpo ritrovato tra le sterpaglie di un casolare abbondonato a Montecatini Alto. L’uomo fermato ha confessato: “Mi ricattava”

L’assassino di Maria Denisa Adas confessa anche l’omicidio di un’altra donna uccisa l’anno scorso

La Bulgaria adotterà l’euro nel 2026, il video degli scontri in Parlamento

Gatto crocifisso e poi inchiodato al muro in un oratorio. Il gesto horror finito anche nelle chat

Una delle ragazze di Charles Manson, dopo 56 anni di carcere e tutti gli omicidi, a un passo dalla libertà

Blitz Ultima Generazione, tutti assolti gli attivisti che imbrattarono di nero la Fontana di Trevi

Il genio del giorno, l’uomo che si è introdotto nella tenuta privata di Trump per chiedere in sposa la nipote del presidente