Per celebrare il quarto compleanno della piccola Lilibet, Meghan Markle ha condiviso su Instagram una serie di contenuti molto personali. Dopo aver pubblicato alcune tenere foto con la figlia, seguite da scatti che la ritraggono con il papà Harry, la duchessa di Sussex ha stupito i suoi follower con un video inedito girato negli ultimi giorni di gravidanza, in sala parto. Nel filmato, Meghan e il marito si scatenano sulle note di The Baby Momma Dance di Starrkeisha, mostrando un lato inedito e divertente della loro coppia.

Meghan indossa un ampio abito nero, Harry è in felpa e jeans: insieme ballano con entusiasmo, lei con movenze sensuali e lui interpretando il ritmo della canzone con ironia. “Quattro anni fa succedeva anche questo”, ha scritto Meghan nel post. “Entrambi i nostri figli sono nati con una settimana di ritardo… quindi quando cibo piccante, camminate e agopuntura non hanno funzionato, c’era solo una cosa da fare!”.