Tra le notizie che arrivano dal mondo oggi ci spostiamo dagli Usa alla Russia. Vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo dalla notizia che in queste ultime ore sta facendo il giro del mondo: Donald Trump ha imposto un divieto di ingresso negli Stati Uniti da 12 Paesi: Afghanistan, Myanmar, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. Il divieto ha lo scopo di proteggere il Paese da “terroristi stranieri e altre minacce alla sicurezza nazionale”. Trump ha anche deciso di limitare parzialmente l’ingresso dei cittadini di 7 Paesi: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela.

Spostiamoci in Europa, per la decisione della Germania di arrivare ad avere “50-60mila soldati” attivi in più per soddisfare i nuovi obiettivi di capacità della Nato. Lo ha detto il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, prima della ministeriale della Difesa dell’Alleanza, in cui saranno definiti i target di capacità operativa. Per raggiungere quegli obiettivi l’esercito tedesco “costruirà nuove grandi unità”, ha spiegato.

Passando al Medio Oriente, l’esercito israeliano ha recuperato nella notte i corpi degli ostaggi israeliani Gadi Haggai e Judih Weinstein. Lo ha annunciato la loro città natale, il kibbutz Nir Oz. Entrambi hanno cittadinanza Usa, scrive il Times of Israel secondo cui la coppia è stata assassinata durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e la loro morte è stata confermata dall’esercito a dicembre.

Restando sullo stesso fronte bellico, la Protezione Civile nella Striscia di Gaza ha riferito che almeno 10 persone sono morte negli attacchi israeliani in diverse località del territorio palestinese. Il portavoce dell’organizzazione di soccorso, Mahmoud Bassal, ha parlato di “10 martiri finora, a causa degli attacchi israeliani dall’alba”.

Concludiamo con uno sguardo alla Russia. Nel colloquio telefonico di ieri il presidente russo Vladimir Putin e Papa Leone XIV non avrebbero discusso “in modo pratico e concreto” di una soluzione negoziata del conflitto in Ucraina, ma Putin avrebbe “espresso un’elevata valutazione del contributo del Vaticano alla risoluzione di diverse questioni umanitarie”. Lo ha reso noto il portavoce del presidente Dmitry Peskov. L’ambasciatore iraniano a Mosca, Kazem Jalali, ha inoltre fatto sapere che il capo del Cremlino si recherà presto in visita in Iran.