Una giornata segnata da lutti sul lavoro è iniziata a Torino, dove ha perso la vita Yosif Gamal, operaio di 69 anni. L’uomo stava lavorando al montaggio di un cartellone pubblicitario sulla facciata di una palazzina in via Genova, quando è precipitato da un cestello posto a circa 12 metri di altezza. In un primo momento si era ipotizzato il cedimento del macchinario, ma i rilievi hanno confermato che il cestello era integro: la caduta sarebbe stata causata da una perdita di equilibrio, aggravata dal fatto che il lavoratore non era imbracato. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Un anziano che si trovava nei pressi ha accusato un grave shock emotivo ed è stato ricoverato alle Molinette.

L’incidente nel Catanese

La seconda tragedia è avvenuta a Riposto, in provincia di Catania, dove Salvatore Sorbello, 53 anni e residente a Santa Venerina, è morto cadendo da un’impalcatura. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 del mattino, durante i lavori di ampliamento dei capannoni di un’azienda di serramenti per l’edilizia. Le circostanze esatte sono ancora in fase di accertamento, ma la caduta è stata fatale. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente anche con un elicottero. La comunità locale è sconvolta per la perdita di un lavoratore conosciuto e stimato.

Il dramma in Brianza

Poche ore dopo, un terzo incidente ha scosso la provincia di Monza e Brianza. Un operaio di 48 anni ha perso la vita all’interno di un’azienda di via Mauri, specializzata nella produzione di valvole industriali. L’uomo è rimasto schiacciato da un macchinario, anche se la dinamica precisa dell’accaduto è ancora oggetto di indagini. All’arrivo dei soccorsi, il lavoratore era già privo di vita.