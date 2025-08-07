Ancora botulino: dopo gli otto intossicati gravi di Cagliari per colpa di una salsa al guacamole, si registra oggi il ricovero di due ragazzi di 17 anni nella terapia intensiva dell’ospedale di Cosenza.

I due ragazzi avevano mangiato dei panini acquistati sulla bancarella di un venditore ambulante di Diamante, borgo marino sulla costiera cosentina.Un panino con i broccoli, in particolare. Anche se l’analisi chimica completa dovrà acccertare composizione e sicurezza di tutte le sostanze contenute.

Le condizioni dei due ragazzi, appena mangiato il panino, sono apparse subito chiare, i sintomi da intossicazione evidenti: nausea, vista annebbiata, vomito, dolori assortiti. Li hanno portati in ospedale in tutta emergenza.

Sarà operato l’undicenne intossicato a Cagliari

Intanto, restano stabili ma senza nessun miglioramento significativo le condizioni del bambino di 11 anni ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in seguito a una grave intossicazione da botulino contratta dopo aver mangiato un taco con salsa guacamole durante la Fiesta Latina di Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari.

Il piccolo, trasferito d’urgenza in elicottero nei giorni scorsi dal Brotzu del capoluogo sardo, è ancora in terapia intensiva pediatrica. Dopo un lungo periodo di intubazione, i medici hanno deciso di intervenire chirurgicamente – l’operazione è stata già programmata – per garantirgli una respirazione più stabile e ridurre i rischi associati alla ventilazione meccanica prolungata, come infezioni e difficoltà nutrizionali.

Da un punto di vista medico, la tracheostomia è considerata reversibile e potrebbe migliorare le condizioni generali del bambino. Restano tuttavia incerte le prospettive sul piano neurologico.