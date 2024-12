Un’ambulanza è finita contro un muro e nell’urto è morto l’anziano paziente che stava trasportando. Tutto è successo a Fivizzano, a Massa Carrara. Nell’incidente, raccontano le cronache, sono rimasti feriti anche tre componenti dell’equipaggio, tra cui un volontario portato con elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa per un politrauma.

Le prime notizie

La tragedia è avvenuta poco dopo le 16 di venerdì lungo la strada che da Monzone porta a Vinca. Dopo lo scontro con il muro, il paziente trasportato è deceduto mentre un volontario 50enne che era nel retro dell’ambulanza ha riportato un politrauma ed è stato trasferito all’ospedale di Cisanello. L’autista, un sessantenne, è stato invece portato all’ospedale Apuane di Massa in condizioni sembra non gravi. Un altro volontario avrebbe riportato conseguenze non gravi.