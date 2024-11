Amore a 90 anni ovvero l’amore non ha età, la storia di Jo e Bernard, di 96 e 98 anni, recentemente sposati

Amore a 90 anni ovvero l’amore non ha età ovvero non è mai troppo tardi. Questo insegna la storia di Jo Cartwright e Bernard Snyder, rispettivamente di 96 e 98 anni, recentemente convolati a giuste nozze.

“Ci siamo davvero innamorati. Non sapevo che potesse succedere di nuovo”, ha detto Jo Cartwright, 96 anni.

Sydney Page racconta la loro love story sul Washington Post. Snyder e Cartwright, entrambi vedovi, vivono nella stessa comunità di pensionati ad Austin. Dopo averla conosciuta per diversi anni, Snyder ha iniziato a provare una cotta per Cartwright.

Ha trovato il coraggio di invitarla alla sua festa di compleanno a gennaio e, con sua grande gioia, lei si è presentata. (Ha invitato anche due delle sue amiche, per aumentare le probabilità che lei partecipasse).

“Alla sua festa di compleanno ero molto consapevole che continuava a fissarmi”, ha detto Cartwright.

Quando Snyder in seguito ha confessato a suo cugino di avere una cotta per Cartwright, il cugino lo ha esortato a fare la sua mossa. Doveva essere più audace di un semplice invito a una festa di compleanno.

Se provi amore, dalle fiori e gelato

“Se sei interessato a questa giovane donna”, ha ricordato il consiglio di suo cugino, “dalle dei fiori e del gelato”.

Snyder ha seguito il consiglio e ha lasciato un mazzo di rose e una vaschetta di gelato al cioccolato (che si è sciolto quando è tornata a casa) fuori dalla porta di Cartwright. Lui passò un paio d’ore dopo per assicurarsi che lei lo prendesse.

“Mi chiedevo chi al mondo avrebbe lasciato il gelato alla porta”, ha detto Cartwright.

Tuttavia, lei era eccitata dall’attenzione. Ringraziò il suo ammiratore e gli diede un bacio sulla guancia.

“Beh, questo mi ha preso”, ha detto Snyder.

Tra i due scoccarono scintille all’improvviso, nessuno dei due si aspettava di avere una seconda possibilità di amore, soprattutto così tardi nella vita.

Cartwright, ricorda Page sul Washington Post, è stata sposata per 67 anni e, dopo la morte del marito nel 2014, non ha preso in considerazione l’idea di uscire con qualcuno. Si è trasferita a Westminster, la comunità di anziani, nel 2017, più o meno nello stesso periodo in cui sono arrivati ​​Snyder e sua moglie. La moglie di Snyder, con cui era stato sposato per 73 anni, è morta nel luglio 2023 dopo una lunga malattia.

“Ero solo”, ha detto Snyder, un veterano della seconda guerra mondiale, aggiungendo che raramente scendeva a cena. Invece, mangiava da solo nella sua stanza.

L’incontro di due vedovi

Snyder, un veterano della seconda guerra mondiale, in una foto senza data. (Foto di famiglia)

Quando la moglie di Snyder era ancora viva, Cartwright notò quanto bene la trattasse.

“Ero così colpita da quanto fosse gentile e premuroso con lei”, ha detto Cartwright, spiegando che occasionalmente socializzava con gli Snyder e aveva avuto modo di conoscerli entrambi.

Snyder ha detto di non aver preso in considerazione la prospettiva di trovare di nuovo l’amore, finché non ha visto Cartwright in un ristorante di pollo in città diversi mesi dopo la morte della moglie, rievoca Page.

“Ho visto Jo guardare un grosso pezzo di pollo”, ha detto Snyder. “Non sapeva cosa farne; aveva bisogno che qualcuno la aiutasse”.

“Non avevo mai visto niente del genere in vita mia”, ha detto Cartwright, spiegando che il pollo sembrava troppo grande da maneggiare. “Ricordo di aver guardato quella cosa e di aver pensato ‘Come diavolo faccio a iniziare?'”

Per qualche ragione, Snyder era divertito a guardare Cartwright che lottava con il pollo, ed è stato allora che è nata la sua cotta. Qualche settimana dopo, l’ha invitata alla sua festa di compleanno. Poi sono arrivati ​​i fiori e il gelato, seguiti da qualche appuntamento a cena. Le cose sono diventate subito serie.

“Mi piaceva come compagna di cena, e sembravamo avvicinarci sempre di più”, ha detto Snyder. “Non avrei mai pensato di innamorarmi di nuovo di qualcuno. Quando sei sposato da 73 anni, non pensi che ci sia nessun altro là fuori che potrebbe essere interessato a te, e tu saresti interessato a loro”.

Sebbene Cartwright fosse un po’ tiepida all’inizio, nel giro di poche settimane, anche lei si è innamorata. Oltre ad andare a cena, la coppia amava fare passeggiate nel cortile e fare esercizio insieme. Snyder, che si allena tre volte a settimana, ha iniziato a portare Cartwright in palestra.

“È un vero gentiluomo, per prima cosa. “Non si vede più molto spesso”, ha detto Cartwright. “È solo un uomo prezioso, caro, gentile, molto affettuoso e premuroso. È bello avere una persona così a 96 anni”. Più si avvicinavano, più Snyder era convinto di essersi imbattuto in una relazione speciale. Era più di una semplice compagnia e convenienza, ha detto. Era una relazione di autentico amore e rispetto reciproco.

“È la persona più calorosa e gentile che abbia mai visto”, ha detto Snyder di Cartwright.

Sfacciatamente innamorato, Snyder non aveva paura di far sapere i suoi sentimenti per Cartwright al resto della comunità di pensionati. Non aveva problemi a iniziare a mostrare pubblicamente il suo affetto.

All’inizio del loro corteggiamento, “questo uomo dolce, con persone ovunque, si è avvicinato a me quando mi sono alzato dal tavolo e mi ha semplicemente baciato lì, davanti a tutte quelle persone”, ha detto Cartwright.

Pochi mesi dopo aver iniziato a frequentarsi, mentre diventavano più seri e trascorrevano più tempo insieme, Snyder ha suggerito di sposarsi. “Siamo alla fine delle nostre vite, ma ci siamo comunque innamorati l’uno dell’altra”, ha detto Snyder, aggiungendo che sentiva che non era abbastanza stare insieme. Voleva renderlo ufficiale.

“Quella era l’ultima cosa a cui pensavo”, ha detto Cartwright, che inizialmente non era favorevole al matrimonio, ma col tempo si è scaldata. “Ci siamo davvero innamorati. Non sapevo che potesse succedere di nuovo”.

A luglio, hanno deciso di riunire le loro famiglie (Cartwright e Snyder hanno tre figli ciascuno) per discutere l’idea di convolare a nozze.

“Sentivamo il bisogno di parlare con loro”, ha detto Cartwright, aggiungendo che volevano essere particolarmente sensibili nei confronti dei figli di Snyder, che avevano perso la madre circa un anno prima.

Quando hanno detto ai loro figli comuni che avevano delle novità, il figlio di Cartwright ha scherzosamente detto: “Sei incinta?” alla madre.

Sebbene fossero un po’ scioccati, con sollievo della coppia, le loro famiglie hanno approvato il piano della coppia di sposarsi.

“Ero straordinariamente emozionata”, ha detto Donna Snyder, una delle tre figlie di Snyder. “Mio padre era stato il marito più devoto, ed era stata una fine della vita davvero dura per mia madre e per lui, prendersi cura di lei. … Non riuscivo a pensare a niente di più bello che avere un secondo amore”.

“Penso che li aiuterà entrambi a rimanere in vita più a lungo”, ha aggiunto. “Certamente, li aiuterà a godersi la vita al massimo”.

Inoltre, Donna Snyder ha detto, “quando abbiamo incontrato per la prima volta la sua famiglia, abbiamo subito legato”. I figli di Cartwright erano d’accordo.

“Ci siamo innamorati all’istante”, ha detto Catherine Todd, la figlia di Cartwright. “Bernard è così dolce e ha delle figlie adorabili. Sono state molto accoglienti con la mamma”.

E così è iniziato il processo di pianificazione del matrimonio. Hanno deciso il 1° novembre come data delle nozze e hanno deciso di celebrare la cerimonia nel gazebo di Westminster e il ricevimento in una sala della casa di riposo. Hanno invitato circa 40 ospiti alla cerimonia, principalmente familiari stretti e alcuni amici, e 130 persone al ricevimento.

Snyder è ebreo e Cartwright è protestante. La coppia voleva una cerimonia interreligiosa, con un rabbino e un pastore presenti, ma il pastore ha frainteso l’orario di inizio della cerimonia ed è arrivato in ritardo, quindi il rabbino ha celebrato la cerimonia da solo. “Il rabbino ha fatto un lavoro meraviglioso, sono rimasto molto colpito”, ha detto Cartwright.

Quando Snyder ha rotto il vetro, una tradizione ebraica per le nozze, tutti hanno applaudito. Il loro matrimonio in tarda età, che è stato segnalato per la prima volta da KVUE, ha portato gioia anche al personale e ai residenti in tutta la comunità di pensionati.

“I nostri residenti e associati hanno trovato il loro nuovo amore e la loro nuova relazione molto commoventi e stimolanti”, ha detto Chuck Borst, direttore esecutivo di Westminster. “Chi non ama una bella storia d’amore?”

Due giorni dopo il matrimonio, Gayle Adarmes, la figlia di Cartwright, ha portato Snyder e Cartwright a visitare le rispettive tombe dei loro defunti coniugi. Hanno portato una composizione floreale rimasta dal matrimonio per ciascuno di loro. È stata un’idea di Snyder.

“È stato davvero dolce”, ha detto Adarmes. “Ogni volta che ci penso, mi vengono le lacrime agli occhi”.

Snyder e Cartwright hanno detto che la vita coniugale è finora, così bella.

“Ci amiamo di più ogni giorno”, ha detto Cartwright.

Hanno ancora appartamenti separati, anche se per lo più vivono da Cartwright. Stanno cercando un posto abbastanza grande per entrambi i loro averi.

La coppia ha detto che sperano che la loro storia ricordi alle persone di non rinunciare mai all’amore.

“C’è speranza”, ha detto Cartwright. “Vogliamo che tutti abbiano ciò che abbiamo noi”.