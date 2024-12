I risultati sui campioni di sangue relativi ad Andrea Poloni, la persona di Trevignano (provincia di Treviso) deceduta di ritorno da un viaggio in Congo, hanno evidenziato la presenza di plasmodium falciparum, agente responsabile della malaria.

Lo rende noto in una nota inviata all’Ansa l’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, che li ha “analizzati per la ricerca di diversi agenti patogeni presso il laboratorio di Virologia e i laboratori di Biosicurezza. Le stesse analisi hanno escluso la presenza di altri agenti patogeni e virali co-infettanti”.

Ad anticipare il risultato della analisi era stato Francesco Rocca. Il presidente della Regione Lazio era stato interpellato a margine di un evento: “Non sono ancora terminati tutti gli esami, ma i primi riscontri portano ad un caso di malaria e non a virus sconosciuti. Ovviamente gli esami vanno approfonditi e sono in corso ulteriori verifiche. I campioni di laboratorio vanno processati, lavorati, alcuni esami si fanno immediatamente per altri può servire qualche ora in più”.