L’Antitrust accende un faro sul telemarketing selvaggio, “scorretto” secondo l’autorità guidata da Roberto Rustichelli. Un profluvio di telefonate ad ogni ora. Un’istruttoria viene così avviata nei confronti di 7 società che gestiscono i call center incriminati: Action S.r.l., Fire S.r.l., J.Wolf Consulting S.r.l. e Noma Trade S.r.l. – e nel settore delle telecomunicazioni – Entiende S.r.l., Nova Group S.r.l e My Phone S.r.l. Società attive nella vendita (scorretta appunto) di servizi di energia o telecomunicazioni. Plaudono i consumatori che però insistono sulla necessità di interventi normativi.

Il tentativo di truffa è abbastanza individuabile. Ma basta telefonare al proprio gestore per capire. Il fenomeno, il continuo stillicidio di telefonate, è ben noto all’autorità che nell’indagine ha coinvolto anche la Guarda di finanza: “Ogni giorno arrivano numerose segnalazioni che lamentano la ricezione di telefonate per concludere contratti sulla base di informazioni ingannevoli. I call center coinvolti nelle istruttorie avrebbero contattato i consumatori proponendo l’attivazione di contratti di energia e di telefonia, sulla base di informazioni ingannevoli circa l’identità del chiamante, l’oggetto della telefonata, la convenienza economica delle offerte”. Peraltro “spesso sarebbero state usate numerazioni camuffate con la tecnica del cosiddetto CLI spoofing che consente di manipolare l’identificativo del numero di telefono”.

Nel settore dell’energia, ricostruisce l’Antitrust, gli operatori telefonici si presenterebbero spesso come dipendenti dell’attuale fornitore o di Autorità di regolazione e controllo e definirebbero poco convenienti le tariffe applicate. In altri casi presenterebbero problematiche tecniche o difficoltà nello switching in atto che renderebbe necessaria la stipula di un nuovo contratto di fornitura.

Nel settore delle telecomunicazioni, invece, durante le telefonate, per indurre il consumatore a cambiare operatore, verrebbero prospettati falsi disservizi sulla linea o imminenti rincari di prezzo del servizio da parte dell’operatore dell’utente chiamato. Altre volte i consumatori sarebbero indotti ad attivare una nuova offerta (con un altro operatore o anche con quello con cui si è già contrattualizzati), dopo che sono prospettate condizioni contrattuali particolarmente favorevoli che poi si rivelano false.

Insomma in Italia è il far west come lo definisce il Codacons. Ma “qualcosa sta per cambiare”, spiega il presidente Gianluca Di Ascenzo. “L’Agcom ha infatti approvato il regolamento contro lo ‘spoofing’ finalizzato a bloccare le chiamate provenienti dall’estero che utilizzano una numerazione nazionale”.

“Abbiamo chiesto da tempo al Parlamento – dice Massimiliano Dona (Unc) – di togliere valore ai contratti fatti al telefono su luce e gas, per i quali è impossibile con una telefonata avere un quadro informativo adeguato”.

Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, “serve introdurre sistemi che obblighino le società e gli operatori a indennizzare in modo diretto i cittadini vittime di telefonate indesiderate”. E di necessità di inasprire le sanzioni parla Federconsumatori. Mentre la presidente Adoc, Anna Rea, ribadisce l’urgenza di una legge per arginare il fenomeno dello spoofing. Bene l’intervento anche per il presidente di Assocontact Lelio Borghese, l’associazione nazionale dei Business Process Outsourcer e dei Call e Contact Center, che chiede una “legge contro gli abusi”. “Chi rispetta le regole deve essere tutelato”, chiosa Martina Donini, presidente di Udicon.