Una donna di 89 anni è morta a causa delle ustioni riportate mentre dormiva sul divano nella sua abitazione a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. A provocare l’incendio potrebbe essere stato il malfunzionamento di un apparecchio elettrico, forse una stufetta, che l’anziana utilizzava per riscaldarsi. L’allarme è scattato intorno alle 18 del 27 dicembre, quando i familiari della donna, che vivono nell’appartamento accanto, hanno notato il fumo uscire dall’abitazione.

L’intervento dei vigili del fuoco

I parenti della donna, la figlia 67enne e il genero, hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 e gli agenti del Commissariato di Cinisello Balsamo della polizia di stato. L’anziana è stata così estratta dall’appartamento in fiamme e trasportata in ospedale. Le ustioni riportate si sono però rivelate troppo gravi e la donna è morta poche ore dopo.

La dinamica dell’incendio, in fase di accertamento, è ancora poco chiara: gli agenti del Commissariato di Cinisello dovranno ricostruire con precisione le cause dell’incendio attraverso i rilievi e le verifiche tecniche.