Anziana passa in bici e ruba la borsa con soldi e telefono ai due turisti deceduti dopo un incidente in scooter

Ruth Gabriele di 66 anni e il marito Karl Hahn di 71, due turisti tedeschi, sono morti schiantandosi contro un’auto a Cavallino Treporti, in provincia di Venezia. La coppia viaggiava su uno scooter ed è finita contro una Renault con all’interno una famiglia rimasta illesa nell’impatto. In seguito all’urto, la vettura si è capovolta ed è finita in un fossato a bordo strada. Oltre ai due genitori, a bordo dell’auto c’erano anche due bambini che, pur non avendo riportato conseguenze, sono stati comunque assistiti dal 118. Ad avere la peggio sono stati però l’uomo e la donna a bordo della moto, deceduti all’istante.

Ruba la borsa ai due turisti deceduti dopo un incidente in scooter

Sul posto si è recata la Polizia locale che, dopo aver recuperato la borsa della donna, l’ha messa sui sedili dell’auto di servizio. La borsa, poco dopo è spartita: una donna di 71 anni residente proprio a Cavallino, mentre passava di là in bici, l’ha rubata. Ora è stata denunciata: la sua identificazione è stata possibile grazie alle immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza presente in zona.

L’incidente è avvenuto il 23 agosto sul litorale. La Polizia arrivata anch’essa sul luogo dell’incidente si è accorta della mancanza della borsa dopo che ha chiesto di poter identificare i due turisti. A questo punto gli agenti si sono dovuti recare al camping Ca’Savio, dove alloggiava la coppia, per capire di chi si trattasse e avvisare i parenti dell’incidente.

Identificata e denunciata la ladra

La donna 71enne è stata identificata e interrogata ed ha ammesso di aver preso la borsa. Ora è stata denunciata per furto e appropriazione indebita. La donna ha raccontato di aver gettato in acqua i documenti della coppia e di aver tenuto uno smartphone dei coniugi, che ora è stato restituito ai figli.