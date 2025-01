Un’anziana signora di Falconara Marittima è stata salvata dai carabinieri dal proprio cane: l’ex amico fedele a quattro zampe l’aveva praticamente sequestrata in casa. Un incubo durato qualche ora nella giornata di venerdì scorso, interrotto solo dalle urla disperate della donna, dalla prontezza di un passante che le ha ascoltate e dall’intervento tempestivo dei carabinieri.

Il pastore scozzese le ha morso la mano

Cosa era successo? La signora, 82 anni, viveva da anni con la sola compagnia di un pastore scozzese: quel giorno, non si sa per quale motivo, il cane le si è improvvisamente rivoltato contro fino a morderle la mano.

Sconvolta e sanguinante, la donna ha provato a mettersi in salvo, ma il cane si è piantato davanti alla porta, ringhiando con la faccia feroce, come posseduto. Sentendosi in trappola, con la paura paralizzante di essere aggredita ancora, la donna ha cominciato a urlare.

Il salvataggio dalla finestra

L’arrivo dei carabinieri ha evitato il peggio: con astuzia, i militari si sono aperti un varco attraverso la finestra dalla quale hanno tirato fuori in sicurezza la signora. Quindi si sono potuti occupare con più agio del cane, che è stato affidato a un canile.