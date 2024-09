Anziana trovata morta in casa insieme al gatto, la figlia era in vacanza col cellulare staccato

La vicenda dell’anziana di 92 anni trovata morta nella sua abitazione ad Arezzo, insieme al suo gatto deceduto probabilmente per gli stenti, è avvolta in un alone di tristezza e mistero. La figlia sessantenne della donna, che viveva con lei, è stata rintracciata dalla polizia in un albergo della riviera romagnola, a Rimini, dove si trovava in vacanza. La squadra mobile di Arezzo, in collaborazione con gli agenti della Questura di Rimini, ha avviato le ricerche dopo che la donna era risultata irreperibile e aveva il telefono spento.

La figlia era in vacanza

Secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, la sessantenne aveva soggiornato presso una struttura alberghiera in Romagna durante le prime settimane di agosto. Questo elemento è stato cruciale per localizzarla e condurla in Questura a Rimini, dove è stata ascoltata come persona informata sui fatti. Nonostante l’interrogatorio, la donna non è riuscita a fornire spiegazioni soddisfacenti riguardo alla morte della madre e al contesto in cui è avvenuto il decesso. Al momento, la sua posizione giuridica è in fase di valutazione, in attesa dei risultati delle ulteriori indagini disposte dall’autorità giudiziaria. Il procedimento penale aperto nei suoi confronti riguarda il reato di abbandono di incapace, previsto dall’articolo 591 del codice penale.