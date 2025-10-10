Doveva essere una tranquilla passeggiata insieme al suo cane e invece si è trasformato in un pomeriggio di paura per un uomo di 84 anni di Torino. Lo scorso martedì l’anziano è uscito di casa insieme al suo amico a quattro zampe, Spritz, in zona parco Sempione. Due cani, presumibilmente due pitbull, sono scappati dal recinto delle ex piscine, da tempo diventate rifugio di spacciatori e tossicodipendenti. I due animali si sono avventati prima sul suo cane e poi su di lui.

L’uomo ha cercato di difendere il suo cane e per strapparlo dalle zanne dei pitbull è stato a sua volta aggredito e morso. Entrambi per fortuna si sono salvati: l’anziano è finito al pronto soccorso, dove i medici gli hanno suturato le ferite alla mano, mentre il cane è stato medicato dal veterinario. “Questi cani hanno già creato tanti problemi in passato – spiega Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione – e abbiamo segnalato più volte alle forze dell’ordine la loro presenza nelle piscine. E se invece di un anziano ci fosse stato un bambino? Cani simili, in mano a quella gente possono diventare vere e proprie armi”.