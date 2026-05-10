Storia di un muro dedicato alla memoria di cani, gatti, conigli… Perugia inaugura il necrologio degli animali
Uno spazio dedicato al “necrologio degli animali”, con manifesti dedicati a quelli scomparsi è apparso su una bacheca del tipo utilizzato collocata su un muro nel centro di Perugia.
La bacheca in via della Viola
Perché “anche loro meritano memoria” si spiega nell’intestazione. La notizia è riportata dal Messaggero sulle pagine umbre.
La bacheca è stata allestita in via della Viola, nel cuore del capoluogo umbro. Il quotidiano parla di un’iniziativa, nata in modo totalmente spontaneo e priva di qualsiasi scopo di lucro.
Sui manifesti compare un coniglio bianco. Il suo necrologio racconta una storia di nove anni, iniziata quando il suo compagno umano ne aveva solo ventidue. Poco distante, la foto di Shawy, definita una “piccola diavola della Tasmania”. Compaiono poi Dora, Milù e il gatto Tabi.