Era uscito per una battuta di caccia non facendo più rientro a casa. L’allarme per la scomparsa di un 85enne toscano è scattato poco prima delle 22 di ieri sera, in zona Casenuove, nel comune di Reggello, in provincia di Firenze. Sul posto è stata inviata dai vigili del fuoco la squadra di terra e i nuclei specializzati, come cinofili, droni e i sommozzatori.

L’arrivo dei soccorsi guidati dal cane

Una squadra mista, composta da due vigili del fuoco e due volontari, ha iniziato la ricerca nella zona dove era stata ritrovata l’auto dell’anziano, quando hanno udito abbaiare: seguendo la direzione del cane hanno trovato il fucile e subito nelle vicinanze l’uomo in Arno. L’85enne era caduto nel fiume, riuscendo però a rimanere fuori con la testa reggendosi ad alcuni arbusti. Un vigile del fuoco e un volontario si sono buttati in acqua e hanno recuperato l’uomo che è stato quindi trasportato su una barella toboga sull’argine dell’Arno fino a raggiungere l’ambulanza che lo ha portato in ospedale.