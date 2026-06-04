Un uomo di 74 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri a causa di un infortunio agricolo avvenuto vicino a Carpaneto, in provincia di Piacenza. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri di Fiorenzuola. L’anziano è stato schiacciato dal suo trattore cingolato, che stava utilizzando in un appezzamento di terreno di sua proprietà. A trovarlo e a chiamare i soccorsi è stato il vicino di casa. Per il 74enne non c’era più nulla da fare, inutile l’intervento del 118.