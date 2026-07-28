Un nuovo capitolo nella storia dell’aviazione civile mondiale è stato scritto dall’ultimo gioiello di casa Airbus. L’A350-1000 Ulr, versione progettata per i voli a lunghissima distanza e destinata alla compagnia australiana Qantas Airways, ha completato un viaggio record di oltre 24 ore senza scalo né rifornimento. Il velivolo è decollato da Melbourne, in Australia, e ha raggiunto Tolosa, in Francia, attraversando l’Oceano Pacifico, gli Stati Uniti, il Canada e la Groenlandia.

Il volo di prova è durato complessivamente 24 ore e 24 minuti, stabilendo un primato mai raggiunto prima da un aereo di linea moderno. L’A350-1000 Ulr è infatti ancora nella fase di test prima della consegna ufficiale a Qantas, che lo utilizzerà per collegamenti diretti tra Australia, Europa e Stati Uniti.

Il nuovo record supera quello del Boeing 777 del 2005

L’impresa del nuovo Airbus ha superato il precedente primato stabilito nel 2005 da un Boeing 777-200 Ulr, che aveva volato per 22 ore e 35 minuti coprendo una distanza di 21.602 chilometri tra Hong Kong e Londra Heathrow. Anche in quel caso si trattava però di un volo dimostrativo, effettuato con pochi passeggeri e un equipaggio ridotto.

Il viaggio di Airbus e Qantas ha seguito una logica simile: a bordo erano presenti soltanto una decina di piloti, una scelta che ha permesso di ridurre il peso complessivo dell’aereo e di contenere i consumi di carburante. L’A350-1000 Ulr dispone comunque di un serbatoio centrale aggiuntivo che consente di trasportare una maggiore quantità di cherosene e affrontare tratte estremamente lunghe senza fermate intermedie.

Qantas punta ai voli diretti tra Australia, Europa e Usa

Il nuovo aereo rappresenta un elemento centrale del progetto “Project Sunrise” di Qantas, nato con l’obiettivo di eliminare le difficoltà geografiche che da sempre penalizzano l’Australia nei collegamenti internazionali. La compagnia australiana vuole infatti utilizzare gli A350-1000 Ulr per inaugurare voli diretti tra Sydney e Londra a partire da ottobre 2027, per poi collegare anche Sydney e New York.

Le nuove rotte potrebbero avere una durata compresa tra le 20 e le 22 ore, in base alle condizioni atmosferiche e alle correnti. L’obiettivo è trasformare in realtà i collegamenti senza scalo tra alcune delle città più lontane del pianeta, riducendo i tempi di viaggio e offrendo ai passeggeri una nuova esperienza nel trasporto aereo internazionale.