Un’esplosione segnalata all’interno del centro commerciale Aeon Mall di Kumamoto ha fatto scattare l’allarme dopo il forte terremoto che ha colpito il sud-ovest del Giappone. La polizia ha riferito di aver ricevuto segnalazioni di una “esplosione” avvenuta nella struttura, mentre l’emittente pubblica Nhk ha riportato che “molte persone” sarebbero rimaste intrappolate all’interno dell’edificio.

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I danni provocati dal sisma al centro commerciale avrebbero causato un numero “considerevole” di vittime, secondo quanto riferito dall’emittente televisiva Tbs. Le squadre di soccorso sono al lavoro per verificare la situazione e assistere le persone coinvolte.

La scossa principale è stata registrata alle 16:27 ora locale (le 9:27 in Italia) nella prefettura di Kumamoto, sull’isola di Kyushu. Secondo la Japan Meteorological Agency (Jma), il terremoto ha avuto una magnitudo di 7.1 con ipocentro a circa 10 chilometri di profondità. L’intensità ha raggiunto il livello massimo della scala sismica giapponese.

Il sisma ha provocato feriti, crolli di edifici, incendi e numerosi danni alle infrastrutture. La prima ministra giapponese Sanae Takaichi ha confermato che sono state segnalate persone ferite e strutture danneggiate. In un primo momento era stato lanciato un allarme tsunami, poi revocato dall’Agenzia meteorologica giapponese dopo che non erano state rilevate variazioni significative del livello del mare.

Le conseguenze del terremoto si sono estese anche alla rete dei trasporti: grosse crepe sono comparse su alcune delle principali arterie stradali, compresa un’autostrada sopraelevata, mentre un treno merci è uscito dai binari. I collegamenti ferroviari sono stati sospesi e diversi voli sono stati bloccati per consentire le verifiche di sicurezza.

La prefettura di Kumamoto porta ancora il ricordo del devastante doppio terremoto del 2016, quando due forti scosse di magnitudo 6.5 e 7.3 provocarono circa 270 vittime e ingenti danni. La popolazione resta ora in allerta per il rischio di nuove scosse di assestamento, mentre proseguono le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza delle aree colpite.