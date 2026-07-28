Un video di propaganda diffuso sui social ha preso di mira la first lady americana Melania Trump e il figlio Barron. La clip, rilanciata anche dal New York Post, contiene messaggi che incitano all’assassinio della moglie del presidente Donald Trump e minacce rivolte anche al figlio ventenne. Il filmato, intitolato “Come uccidere Melania Trump”, mostra immagini della first lady durante eventi pubblici e spostamenti a New York.

Nel video vengono citati anche alcuni luoghi frequentati da Melania per lo shopping e vengono avanzate minacce legate all’utilizzo di sostanze tossiche. Le autorità e gli ambienti vicini alla sicurezza americana stanno monitorando la diffusione del contenuto, considerato un esempio della crescente campagna di propaganda e intimidazione contro esponenti della famiglia Trump.