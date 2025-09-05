Questa mattina, nel centro di Cesenatico, un anziano alla guida di un’auto ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. Dopo una serie di sbandate, il veicolo è piombato in un parcheggio per due ruote, travolgendo moto, biciclette e alcuni proprietari. La corsa si è conclusa in maniera spettacolare contro un’auto in sosta, sulla quale la vettura si è ribaltata. Il bilancio è di undici mezzi coinvolti e cinque persone ferite: due hanno riportato traumi di media gravità, mentre per gli altri si tratta di lesioni lievi. L’incidente è avvenuto in una zona molto affollata, a ridosso del mercato settimanale, generando momenti di forte paura tra passanti e commercianti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto i trasporti in ospedale, insieme alla Polizia locale, incaricata dei rilievi e della gestione della viabilità.