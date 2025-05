La delibera “antipaccottiglia” voluta del Comune di Venezia diventa ufficialmente un regolamento. L’approvazione è arrivata dopo tre anni di sperimentazione grazie all’ok definito della Giunta regionale del Veneto. Nel provvedimento si punta a tutelare il decoro della città vietando l’apertura di nuovi negozi di souvenir, take away, bar e distributori automatici nella zona storica della città lagunare. L’assessore comunale Sebastiano Costalonga ha parlato di “passo decisivo verso la Venezia che vogliamo”, Ed ora anche altre città d’arte italiane guardano con interesse al modello veneziano.

La delibera era stata varata nel 2022 con validità triennale. Si attendeva l’approvazione regionale che ora è arrivata. L’assessore Costalonga che l’ha fortemente voluta ha spiegato che in questi anni quanto deciso dal Comune di Venezia “ha fatto scuola” e, soprattutto, “nessuno ha fatto ricorso”, a dimostrazione del fatto che il regolamento “è solido e inattaccabile”.

Cosa prevede la norma “anti-paccotiglia” di Venezia

La norma blocca le nuove aperture di bar e negozi considerati di bassa qualità in un’ampia porzione del centro storico veneziano e ovviamente non è retroattiva. I negozi vengono individuati in base a codici Ateco e alle categorie merceologiche. L’assessore, ad aprile aveva spiegato che si tratta della “prima norma di questo tipo in Italia e forse in Europa ed aveva spiegato che “il Governo la sta prendendo a modello per una legge nazionale sui centri storici. È un cambio di paradigma che alza il livello dell’offerta e rilancia l’artigianato”.