Incidente in una clinica nel quartiere Parioli a Roma. Un giovane di 29 anni è precipitato nel vano ascensore per due piani. Il ragazzo stava effettuando una consegna: ha aperto la porta dell’ascensore al piano terra, ma la cabina non c’era ed è precipitato fino al piano -2. Sul posto sono arrivati in poco tempo Polizia, i Vigili del fuoco e il 118. Il giovane, una volta soccorso è stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I con fratture alle gambe.

Durante la caduta l’ascensore era ferma al secondo piano con una ragazza all’interno.