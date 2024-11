Durante un’emergenza, un’ambulanza è arrivata in via Erbosa, nella zona Giotto ad Arezzo. L’intervento è avvenuto tra sabato e domenica: gli operatori sono scesi per prestare soccorso a un paziente colpito da un malore nella sua abitazione. Tuttavia, al ritorno in ambulanza, i soccorritori hanno scoperto che qualcuno aveva sottratto loro la cena.

Il racconto

I paramedici raccontano che, dovendo agire rapidamente, avevano lasciato un panino e una bibita all’interno del mezzo. Una volta concluso l’intervento, si sono accorti però di essere stati derubati del pasto. Chissà se, prima o poi, chi ha rubato la cena agli operatori avrà bisogno di soccorso da parte di un’ambulanza.