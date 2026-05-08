Questa mattina un ragazzo di 15 anni è stato denunciato a Bergamo dalla Polizia di Stato perché sorpreso con una pistola senza tappo rosso. L’arma, ritrovata nello zaino, è poi risultata essere una pistola da softair. La segnalazione è arrivata alla questura da altri frequentatori della scuola di Bergamo Alta e la Volante è intervenuta individuando il ragazzo. L’arma è stato poi sequestrata e lo studente è stato denunciato per la violazione della normativa vigente in materia di armi. Come spiegato dalla questura, l’intervento si è svolto regolarmente e senza alcuna criticità per studenti, personale scolastico o cittadini presenti nella zona.

Scacciacani sequestrata a un 13enne

In una scuola media a Taviano, in provincia di Lecce, nella giornata di ieri un ragazzino di 13 anni è stato sorpreso mentre era in possesso di una scacciacani modello Beretta senza tappo rosso. Secondo quanto emerso, lo studente avrebbe mostrato l’arma ai suoi compagni di classe vantandosi di possederne una. Il fatto, però, sarebbe giunto fino alle orecchie dei professori, che hanno immediatamente avvertito il dirigente scolastico. I carabinieri hanno poi sequestrato l’arma nella stessa scuola in cui a febbraio un altro 13enne aveva portato in classe una scacciacani non funzionante di proprietà del padre.