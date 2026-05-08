Ormai lo sappiamo: la protezione solare è fondamentale per la salute della pelle. Eppure, nonostante sia uno dei prodotti per la pelle più utili e utilizzati, è anche uno dei più fraintesi. Molte persone la applicano solo al mare, altre scelgono un SPF alto pensando di essere completamente protette, e tante non sanno nemmeno cosa significhino davvero le sigle riportate sulla confezione.

La verità è che la crema solare funziona, ma solo se viene usata nel modo corretto. Capire cosa significano SPF e PA è il primo passo per proteggere davvero la pelle.

SPF: cosa significa davvero (e perché non è quello che pensi)

La sigla SPF sta per “Sun Protection Factor”, ovvero fattore di protezione solare. È probabilmente il numero più noto, ma anche il più frainteso.

Molti pensano che SPF 50 protegga il doppio rispetto a SPF 25, ma non è così semplice. L’SPF indica principalmente quanto un prodotto riesce a proteggere dai raggi UVB, quelli responsabili delle scottature.

In pratica, un SPF più alto permette alla pelle di resistere più a lungo al sole senza arrossarsi, ma non significa protezione totale. Nessuna crema, infatti, blocca il 100% dei raggi UV.

La differenza tra SPF 30 e SPF 50 esiste, ma è meno drastica di quanto si creda: entrambi offrono una protezione elevata, se applicati correttamente.

PA: la sigla che molti ignorano (ma è fondamentale)

Se l’SPF riguarda i raggi UVB, la sigla PA indica la protezione contro i raggi UVA.

I raggi UVA sono meno immediati ma più insidiosi. Non causano scottature visibili, ma penetrano più in profondità nella pelle, contribuendo all’invecchiamento cutaneo e alla comparsa di macchie.

Il sistema PA, molto diffuso nei prodotti asiatici, utilizza i “+” per indicare il livello di protezione. Più “+” ci sono, maggiore è la protezione dai raggi UVA.

Anche se non sempre presente in modo esplicito nei prodotti europei, la protezione UVA è comunque indicata da simboli o diciture specifiche. Ed è importante quanto quella UVB.

Perché usare la protezione solare ogni giorno (anche in città)

Uno degli errori più comuni è pensare che la crema solare serva solo in spiaggia.

In realtà, i raggi UV colpiscono la pelle tutto l’anno, anche quando il cielo è nuvoloso o quando si è in città. L’esposizione quotidiana, anche se meno intensa, è quella che nel tempo contribuisce maggiormente all’invecchiamento cutaneo.

Inserire la protezione solare nella routine quotidiana è quindi uno dei gesti più efficaci per mantenere la pelle sana e uniforme nel tempo.

Come applicarla davvero per ottenere protezione

Qui entra in gioco l’aspetto più importante: anche la migliore crema solare non funziona se viene applicata male.

Uno degli errori più frequenti è usare troppo poco prodotto. Per ottenere la protezione indicata sulla confezione, è necessario applicare una quantità adeguata. Sul viso, questo significa più o meno una dose generosa, spesso sottovalutata.

Un altro punto fondamentale è il momento dell’applicazione. La crema va applicata prima dell’esposizione al sole, non quando si è già sotto i raggi diretti.

E poi c’è la riapplicazione, spesso ignorata. La protezione solare non dura tutto il giorno: sudore, acqua e contatto con la pelle riducono progressivamente la sua efficacia. Riapplicarla ogni poche ore è essenziale, soprattutto in estate.

Gli errori più comuni che riducono l’efficacia

Molte persone usano la protezione solare, ma senza ottenere davvero i benefici che si aspettano. Questo accade perché si commettono piccoli errori che fanno la differenza.

Applicarla solo una volta al giorno, usarne troppo poca o dimenticare alcune zone (come collo, orecchie o mani) sono tra gli sbagli più diffusi.

Anche mescolare la crema solare con altri prodotti o applicarla sopra una skincare non completamente assorbita può ridurne l’efficacia.

Quale SPF scegliere davvero

La scelta dell’SPF dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di pelle e il livello di esposizione.

In generale, un SPF 30 o 50 è adatto alla maggior parte delle situazioni quotidiane. Chi ha la pelle molto chiara o si espone al sole in modo prolungato dovrebbe preferire livelli più alti.

Ma più del numero, conta l’uso corretto. Un SPF 50 applicato male protegge meno di un SPF 30 usato nel modo giusto.

Il vero segreto: la costanza

Come spesso accade nella cura della pelle, non esiste un singolo prodotto miracoloso. La differenza la fa la costanza.

Usare la protezione solare ogni giorno, anche quando non sembra necessario, è una delle abitudini più efficaci per prevenire danni nel lungo periodo.

Non si tratta solo di estetica, ma di salute della pelle.