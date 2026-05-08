Era tornato a casa prima del previsto e aveva scoperto la compagna insieme all’amante. Con il suo cellulare, l’uomo aveva filmato la coppia. Sebbene i due fossero seminudi, il materiale lo inviò ai familiari della donna. Lei denunciò l’ex, ma lui si difese dicendo che era una situazione creata appositamente, con l’obiettivo di farsi trovare con un altro uomo al suo rientro. Comunque sia, con l’accusa di revenge porn, il tribunale di Firenze ha condannato a 8 mesi un commerciante di 47 anni. Dovrà pure versare un indennizzo di 2.000 euro a favore della donna, costituitasi parte civile con l’avvocato Francesco Stefani.

La vicenda risale a un giorno di luglio 2022 quando il commerciante ritornò a casa con largo anticipo rispetto al previsto perciò sorprese la compagna e l’amico in camera da letto. Li fotografò e li filmò, poi trasmise le immagini, via chat, alla figlia e al fratello della compagna. La donna lo querelò per averle diffuse senza il suo consenso. Il commerciante a sua volta la denunciò per calunnia, sostenendo che la compagna avesse “creato la situazione ad arte perché la trovasse nuda in compagnia di un uomo e di aver riso” mentre la riprendeva con il cellulare. Il tribunale di Firenze, su richiesta della pm Giulia Tramonti, ha assolto la donna con formula piena dall’accusa di calunnia.